В мире резко сокращается популяция коал - через 30 лет они могут полностью исчезнуть

Коалы только на картинках. Уже через 30 лет эти пушистые млекопитающие могут полностью исчезнуть, говорится в сюжете ТСН.

Популяция животных резко сокращается, и, если такая тенденция сохранится, то ученые посчитали, что уже в 2050-м коалы останутся только в книгах. А потому уже месяц испытывают новый метод спасения животных.

Так, в Новом Южном Уэльсе с помощью беспилотников в лесах ищут коал. Больше всего внимания уделяют выжженным пожарами лесам. Всех замеченных животных вносят в специальный реестр и тех, кому нужна помощь, забирают в приюты или же переселяют на более пригодные для выживания территории, где больше эвкалиптовых деревьев.

Как сообщал УНИАН, по оценкам ученых, около трех миллиардов животных погибли или исчезли в результате пожаров в Австралии в начале 2020 года. Едва ли не больше всего пострадали коалы, которые из-за своего медленного образа жизни не могли вовремя покинуть горящие эвкалиптовые леса.