Путешествия по Украине: какие развлечения отдыхающим может предложить Львовская область

Пока большинство стран для наших туристов закрыты, украинцы изучают местные маршруты.

К примеру, во Львовской области в горных районах есть отдых на любой вкус и кошелек. Отпуск можно провести с пользой для здоровья. И экстремально. В каких городах ждут туристов и предлагают – смотрите в сюжете ТСН.

Напомним, ранее УНИАН.Туризм рассказывал, куда можно отправиться в пеший поход возле курортов Львовской области, чтобы не заскучать на отдыхе.

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