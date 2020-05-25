Во Львове от COVID-19 умерла врач областной клинической больницы
16:56, 25 мая 2020
Смерть медика от COVID-19. Во Львове умерла врач областной клинической больницы. Ей было 65, работала анестезиологом.
Как говорится в сюжете ТСН, заразилась, по предварительным данным, от пациента. Серьезных сопутствующих заболеваний у женщины не было, однако у нее оказался тяжелый ход двусторонней пневмонии.
Как сообщал УНИАН, 25 мая 2020 года во Львове начали высокоточное ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу.
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