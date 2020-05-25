Во Львове от COVID-19 умерла врач областной клинической больницы

Смерть медика от COVID-19. Во Львове умерла врач областной клинической больницы. Ей было 65, работала анестезиологом.

Как говорится в сюжете ТСН, заразилась, по предварительным данным, от пациента. Серьезных сопутствующих заболеваний у женщины не было, однако у нее оказался тяжелый ход двусторонней пневмонии.