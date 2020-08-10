Черногорский город Будва и его окрестности образуют так называемую Будванскую Ривьеру, являющуюся крупнейшим туристическим центром страны.

Город знаменит своими пляжами, ночной жизнью и прекрасными образцами средиземноморской архитектуры. А поскольку Будва была основана 2500 лет назад, она является одним из самых древних поселений на берегах Адриатического моря.

Тем не менее, несмотря на то, что Черногория на данный момент открыта для иностранных туристов, в том числе и из Украины, на улицах Будвы, как видим по фото REUTERS, довольно малолюдно, а некогда загруженные пляжи города – полупустые.

Черногория – одно из немногих популярных туристических направлений, открытых для украинцев этим летом . Эта молодая балканская страна отлично подходит как для любителей солнца и моря, так и для тех, кому целыми днями лежать на пляже недостаточно, а хочется каких-то дополнительных впечатлений.

. Эта молодая балканская страна отлично подходит как для любителей солнца и моря, так и для тех, кому целыми днями лежать на пляже недостаточно, а хочется каких-то дополнительных впечатлений. Черногория несколько раз меняла условия въезда для украинцев, однако с 7 августа разрешила украинским гражданам въезд без ограничений , поскольку Украину отнесли к странам так называемой "зеленой зоны".

, поскольку Украину отнесли к странам так называемой "зеленой зоны". Украина на данный момент относит Черногорию к "красной зоне", потому по прибытию из этой страны украинцы должны либо отправиться на 14-дневную изоляцию, либо сделать тест на коронавирус.

Из-за пандемии коронавируса туристический поток в Черногории уменьшился на 92% . Отельеры и владельцы туристического жилья в стране говорят, что они почти вдвое снизили цены, чтобы получить хотя бы минимальный заработок. Они также заявляют, что не надеются на значительное увеличение туристического потока в оставшуюся часть сезона.