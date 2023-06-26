Первая леди всегда выглядит великолепно.

Украинская первая леди Елена Зеленская всегда выглядит стильно и привлекательно. Сейчас она пообщалась с испанским изданием El Mundo, рассказав им о ситуации в Украине.

Для общения с журналистами из Испании Зеленская выбрала темное длинное платье классического кроя и лаконичные белые лодочки. Ее прямые волосы были уложены на плечи, а на лице, как всегда, был скромный нюдовый макияж. Снимки были опубликованы на сайте Офиса президента.

"Украина отстаивает сейчас не только свои жизни, но и свои ценности, общие со всем нормальным человечеством, право каждого жить свободным и защищенным в своей стране", - высказалась Елена Зеленская после интервью.

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Стиль Елены Зеленской

Первая леди Украины сочетает в своем стиле вечную классику и casual. Она всегда выглядит скромно, сдержанно, но очень элегантно. При этом Елена Зеленская практически всегда появляется на публике в одежде от украинских брендов, популяризируя локальные производства.

Как известно из открытых источников, у Елены и Владимира Зеленских есть свой стилист, которого они оплачивают с личных средств. Первая леди часто подбирает одежду самостоятельно, но с учетом рекомендаций эксперта.

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