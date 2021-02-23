Для мужчин создали плиссированные юбки / Скриншот YouTube
В Лондоне проходит Неделя моды. Так, бренд Burberry представил новую коллекцию осень-зима.
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Коллекцию Риккардо Тиши создал под веянием карантина. Из-за ограничений люди чаще проводили время за городом. А там незаменимыми атрибутами были тренчи, стеганые куртки, водонепроницаемые вещи, высокие сапоги и зонты. Все это представлено в новой коллекции.
Кроме того, такие базовые зимние вещи дизайнер решил дополнить плиссированными юбками для мужчин. А также он добавил в образы бахрому.
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