Коллекцию Риккардо Тиши создал под веянием карантина.

В Лондоне проходит Неделя моды. Так, бренд Burberry представил новую коллекцию осень-зима.

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Коллекцию Риккардо Тиши создал под веянием карантина. Из-за ограничений люди чаще проводили время за городом. А там незаменимыми атрибутами были тренчи, стеганые куртки, водонепроницаемые вещи, высокие сапоги и зонты. Все это представлено в новой коллекции.

Кроме того, такие базовые зимние вещи дизайнер решил дополнить плиссированными юбками для мужчин. А также он добавил в образы бахрому.

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Автор: Диана Могилевич