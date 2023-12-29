Чтобы 2024 год принес счастье и благополучие, важно встретить его наступление в правильном наряде.

Приближается момент, когда наступит Новый год 2024 - самая волшебная ночь в году, когда любые мечты могут сбыться. По китайскому календарю наступающий год станет годом Зеленого Деревянного Дракона. Чтобы задобрить символ год и привлечь в свою жизнь счастье и достаток, важно встретить новогоднюю ночь в правильном наряде. Мы расскажем, в чем нужно встречать 2024 год, чтобы завоевать благосклонность знака Дракона.

В чем встречать 2024 год - счастливые цвета

Чтобы решить, в чем встречать Новый год 2024, обратитесь к восточному гороскопу. Символом наступающего года станет Зеленый Дракон. 2024 год пройдет удачно, если в новогоднем наряде использовать цвета, которые понравятся этому мифическому существу.

О том, как встретить Новый год 2024, рассказал украинский астролог и экстрасенс Макс Гордеев. Эксперт назвал счастливые цвета новогоднего наряда, которые принесут счастье и материальный достаток.

Видео дня

Зеленый

Зеленый - самый счастливый цвет новогоднего наряда, который является цветом символа года. Наряд изумрудного цвета задобрит китайского Дракона. В эзотерике зеленый считается символом изобилия, достатка, гармонии и обновления жизни.

Если вы решили встречать Новый год 2024 в зеленом цвете, то рекомендуется выбрать наряд из атласной ткани. Атлас был изобретен в Китае, что ещё больше завоюет благосклонность Дракона - главного символа Китая. Атласное платье изумрудного оттенка выглядит особенно роскошно.

Не стесняйтесь также надевать яркие и дерзкие зеленые наряды. Китайский дракон высоко ценит смелых людей, которые выделяются из толпы. Поэтому для новогоднего вечера можно надеть наряд зеленого цвета с блестками, стразами и массивными украшениями.

Красный

Наряд красного цвета на Новый год стоит надеть тем, кто хочет в 2024 году встретить вторую половинку или укрепить отношения с нынешним партнером. По словам Макса Гордеева, красный цвет привлечет в вашу жизнь настоящую любовь и безумную страсть.

Фиолетовый

Фиолетовый - ещё один счастливый оттенок, который задобрит китайского Дракона. Этот яркий и счастливый цвет полностью отвечает вкусам китайского знака. В эзотерике фиолетовый цвет в одежде символизирует духовную энергию и исцеление душевных ран.

Золотой

Золотой - ещё один цвет, который рекомендует надеть на Новый год Макс Гордеев. Наряд золотистого цвета привлечет финансовое изобилие и материальное благополучие в вашу жизнь в 2024 году.

Что нельзя надевать на Новый год 2024

Астролог Макс Гордеев также назвал цвета, которые не рекомендуется использовать в новогоднем наряде. Это белый, желтый, коричневый и синий оттенки.

Не стоит надевать на Новый год платья скромных бежевых, розовых и бледных оттенков. Китайский Дракон не благословит скромных и незаметных людей.

Белые наряды на наступающий праздник также не стоит надевать. Такой цвет вряд ли принесет в вашу жизнь счастье и удачу в следующем году.

Вас также могут заинтересовать новости: