Оказывается, певица не тратит много денег на вещи.

Украинская певица Тина Кароль посетила Львов. Там ее "поймал" блогер Николас Карма, который поинтересовался, сколько стоит ее "лук".

Певица рассказала, что яркие костюмы выбирает только для сцены. А вот в повседневной жизни она старается быть неприметной.

Так, на улицах Львова знаменитость появилась в спортивном костюме - лосинах, лонгсливе, кофточке и кроссовках. По ее словам, лосины и лонгслив она купила всего за две тысячи гривень. А вот кроссовки от бренда Adidas дороже. на них звезда потратила более трех тысяч гривень.

Дополнила она свой образ рюкзаком. Такой аксессуар от всемирно известного бренда Hunter стоит почти 7600 тысяч гривень.

Кроме того, артистка призналась, что не носит часы, чтобы не чувствовать время.

Как отреагировали пользователи сети

"Красотка и умничка. Очень приятно видеть"

"Вот это настоящий человек. Совсем неважно, в какие бренды ты одет"

"Класс, у нее такая мощная энергетика"

"Так тепло и нежно стало после просмотра этого видео"

Напомним, ранее Тина Кароль представила клип на песню "Не святі", в котором очень эротично двигалась под проливным дождем.

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