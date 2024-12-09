Модные свитеры на зиму 2025: стиль, комфорт и тепло

В этой подборке вы точно найдете что-то для себя.

Зима – это время уютных вещей, и свитер остается главным элементом гардероба, который сочетает в себе практичность и стиль. В 2025 году дизайнеры предлагают взглянуть на этот классический предмет одежды по-новому. От объемных фактур до ярких принтов – выбор огромен, и каждая модница найдет что-то по душе.

Текстурная вязка

Крупная вязка с рельефными узорами – это хит зимы 2025. Косы, ромбы и другие сложные элементы добавляют свитеру визуального объема и уюта. В тренде будут как нейтральные цвета – серый, кремовый, бежевый, так и яркие акценты, такие как бордовый и изумрудный.

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Цветовые блоки и яркие принты

Монохром уходит на второй план, уступая место смелым цветовым сочетаниям. Геометрические фигуры, асимметричные линии и яркие принты создают игривое настроение, которое помогает выделиться из зимней серости.

Воротники и детали

В 2025 году акцент делается на воротниках. В моде высокие горловины, стильные "хомуты" и даже свитера с воротником-поло. Декоративные элементы, такие как крупные пуговицы, вышивка или пайетки, добавляют индивидуальности.

Объемные свитеры

В новом сезоне оверсайз остается на пике популярности. Широкие плечи, удлиненные рукава и свободный крой обеспечивают комфорт и позволяют создавать многослойные образы. Такие свитеры отлично сочетаются с узкими джинсами, леггинсами или даже мини-юбками.

Эко-материалы

Свитера из переработанных материалов или органической шерсти – это не только модный, но и осознанный выбор. Они подчеркивают важность заботы об экологии, что становится неотъемлемой частью современной моды.

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