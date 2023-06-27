Стилист Андрей Попов в интервью УНИАН рассказал о модных тенденциях этого лета, как правильно внедрять в образ патриотические элементы, и на какие вещи из гардероба Елены Зеленской стоит обратить внимание.

Андрей, назовите, пожалуйста, самые модные тенденции этого лета.

В первую очередь, это пояс в виде цепи. Он был в тренде два года назад, а сейчас вновь вернулся на модный Олимп. Во-вторых, большие объемные юбки из хлопка или шелка. Если вы следуете всем-всем тенденциям, то сейчас в тренде ткани, из которых шьется одежда для подводного плаванья - вискоза. Она отлично держит температуру тела.

В-третьих, большие съемные аксессуары. Помните, весной многие девушки носили объемные цветы на шее, бабочки? Так вот сейчас эти аксессуары снова очень популярны.

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Еще в тренде будут вещи из льна. В нем не жарко и удобно, но единственный минус - он быстро мнется. Поэтому его можно заменить кроше - объемное рельефное кружево, которое имеет сходство с сеткой. Эти элементы кроше используют не только для одежды, но и для обуви и сумок. На пике популярности - кроше в цвете радуги.

Какие еще цвета будут в тренде?

Если смотреть по тенденциям, то в тренде неон, яркие цвета или совсем пастельные - бежевый, лиловый, нежно-розовый. То есть не ярко выраженные оттенки.

Последнее время на улицах можно заметить много людей, которые пытаются внедрить в свой образ патриотические нотки. Расскажите, как правильно это делать, чтобы выглядеть привлекательно?

Главное не укатываться в шароварщину, то есть не надевать полностью традиционные костюмы. Если это вышиванка, то она должна быть сделана вручную и не должна выглядеть дешево. Это должна быть дорогая вещь, которую вы будете носить не один год.

Если вы надеваете какой-то элемент народного костюма, то его нужно разбавлять базовыми вещами - джинсами или шортами. К слову, в этом сезоне в моде ультракороткие шорты, которые носили в 60-х годах.

Так, а что вы можете сказать по поводу обуви? На какие модели следует обратить внимание?

В первую очередь, это обувь с высоким необычным каблуком. Начиная от квадрата и заканчивая каким-то микки-маусом. Также в моде будут кроксы, обувь на танкетке и эспадрильи с завязками. Кстати, экспадрильи изначально были мужской обувью. Их еще носил Людовик XIV. Потом мужчины отказались от завязок на ней. А в женских коллекциях очень много такой обуви.

Также стоит присмотреться к тапочкам из последней коллекции Dior и Chanel. У них максимально удобная подошва.

Вы сказали, что в тренде будут аксессуары. Я неоднократно слышала мнение, что нельзя сочетать золото с серебром или белое золото с желтым. Действительно ли это выглядит нелепо?

Любое золото, как и любые драгоценные камни, должны быть правильно скомбинированы. Только так они будут круто смотреться. Например, серебряные сережки хорошо сочетаются с золотыми кольцами. Главное, чтобы это выглядело эстетично.

Обратите внимание на дорогие украшения, например, бренда Tiffany. Глядя на них, вы можете подумать, что это просто хорошего качества бижутерия. Но на самом деле они стоят недешево. Их суть в минимализме.

Поэтому советую быть очень осторожными при выборе аксессуаров, особенно в больших количествах. Еще несколько лет назад это было модно, сейчас - нет. Колье и ожерелья уходят в прошлое.

Сейчас весь мир наблюдает за нашей первой леди Еленой Зеленской. Она - образец для подражания, поэтому люди всегда обращают внимание и на ее внешний вид. Можете назвать несколько элементов из стиля Зеленской, которые стоит внедрить в свой гардероб каждой девушке?

Ее стиль более консервативный и в то же время женственный. Рекомендую присмотреться к брюкам-палаццо, которые она часто носит. Это самый универсальный крой, который подходит как полным, так и худым людям. Он скрывает лишнее и подчеркивает нужное. Во-вторых, это вышиванка. Зеленская всегда уверенно и умело интегрирует ее в свой образ. Ну, и классическое платье. Первая леди носит его то с поясом, то без него. С одной стороны это консервативный стиль, а с другой - расслабленный.

Во время войны у многих украинцев снизились доходы, поэтому приходиться экономить даже на одежде. Дайте несколько советов, как создать экономный образ, но в то же время стильный?

Могу посоветовать покупать вещи в сэконд-хендах и стоках. Единственное, важно уметь их там искать. Также стоит обзавестись базовым гардеробом из сегмента middle plus. Так вы сэкономите время и деньги в дальнейшем, так как эти вещи вы будете носить еще несколько лет.

Кроме того, если вы склонны к импульсивным покупкам, то я рекомендовал бы выбрать несколько вещей и поделить их стоимость на количество выходов. Например, у вас стоит выбор между платьем и джинсами, стоимость которых достигает 1000 гривень. Дальше простая математика: в платье вы выйдете на улицу 3 раза. Значит, 1000 гривень делим на три, и получается 333 гривни. В джинсах вы выйдете 10 раз. Итого их стоимость на каждый выход получается 100 гривень. К тому же платье вы сможете носить только летом, а джинсы - весной и осенью, а это значит, что их стоимость уменьшается.

Вы неоднократно говорили о важности базового гардероба. Какие вещи в нем должны быть?

Классический базовый гардероб состоит из 11 вещей. Это белая футболка, белая рубашка, темные брюки-трубочки, юбка-карандаш, брюки-палаццо, кардиган без пуговиц, классический пиджак, джинсы-бойфренды, классические джинсы, юбка-плиссе и куртка-косуха. Из этих вещей у вас может получиться, как минимум, 24-25 классных образов.