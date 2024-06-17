Названа самая модная одежда на лето 2024: вы будете в центре внимания (фото)

Среди этих вариантов вы найдете что-то для себя.

Стилисты рассказали, какая одежда на лето должна быть у каждой модницы, чтобы она оставалась в центре внимания и чувствовала себя максимально уверенно.

Модная одежда на лето - 5 лучших вещей

Женская одежда на лето может быть абсолютно разнообразной. Главное - правильно ее сочетать и подбирать универсальные фасоны, которые сейчас в тренде.

Начнем с простого - базовые вещи на лето. Это могут быть футболки, майки, топы, джинсы, шорты и юбки. Очень важно подбирать качественные ткани, например, лён, и нюдовые цвета, которые подходят под все. А теперь обо всем подробнее...

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Футболка

В моду вернулась та самая модель футболки с завязкой. Несколько сезонов она ждала своей очереди, а сейчас смотрится очень стильно практически с любым стилем. Поэтому обязательно обратите на нее внимание.

Костюм из льна

Если не знаете, какие вещи на лето подобрать в гардероб, то смело покупайте костюм-двойку из льна. Штаны и рубашка свободного кроя сделают ваш образ восхитительным, а если добавить топ, то сможете еще и продемонстрировать свой пресс и талию.

Минималистичное платье

Платье длины миди прямого кроя идеально подчеркнет ваш вкус. Его можно носить как с босоножками, так и с кедами. Добавьте немного аксессуаров, и ваш образ заиграет новыми красками.

Юбка-плиссе

Еще один тренд 2024 года - юбка-плиссе. Сейчас вы можете заметить ее едва ли не на каждой моднице. Она классно смотрится с широкими футболками. А если вы наденете топ и рубашку, то тоже не прогадаете.

Рваные шорты

Когда-то эта модель была на пике популярности, однако потом спрос на нее резко упал. Сейчас же шорты с дырками вернулись на модный Олимп. Хотите быть в центре внимания? Тогда смело их надевайте.

Теперь вы знаете, какие вещи на лето 2024 должны быть у каждой модницы. В них вы будете выглядеть на все 100.

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