Она собрала немало комплиментов в сети.

Известная британская певица Рита Ора, которая поддерживает Украину в борьбе с агрессией РФ, показалась в платье от украинского дизайнера.

Недавно состоялась премьера 12-го сезона развлекательного музыкального шоу "Певец в маске". В первом выпуска Рита, которая была одной из ведущих, появилась в платье от Ивана Фролова.

Известно, что это наряд из коллекции Haute Couture. Он имеет акцент на груди в виде сердца, которое расшито светлыми кристаллами вручную. Снизу мини-платье имеет бахрому. Эта коллекция от Frolov была представлена летом прошлого года.

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Кстати, артистка дополнила свой образ босоножками на высоком каблуке серебристого цвета и опубликовала фото в своем Instagram. Подписчики сразу засыпали ее комплиментами.

Интересно, что Ора уже не впервые выбирает луки от украинского дизайнера. Например, ранее она выступала в наряде от бренда Frolov в Цюрихе на концерте. Позже артистка снова выбрала образ от украинца, чтобы спеть на Ибице.

К слову, Рита неоднократно поддерживала украинцев во время войны. В прошлом году она была гостьей на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле и встретилась с украинской беженкой из Ровно.

Напомним, ранее актриса Анджелина Джоли поразила новым образом.

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