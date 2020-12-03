Нардеп Оксана Дмитриева имеет чувство стиля.

Народный депутат Украины Оксана Дмитриева пришла в Верховную Раду в стильном образе.

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Оксана подобрала стильный костюм черного цвета, под который надела белую блузку. Дополнила она такой строгий образ одним модным элементом, который уже давно является не только мужским, но и женским - бабочкой. Также Дмитриева надела черную маску, которая завершила ее образ.

Стоит отметить, что элементы мужского гардероба уже давно перекочевали в гардероб женщин, чего не скажешь об обратном. Если женщину можно увидеть в костюме и бабочке, то мужчин в платьях - вряд ли. При этом на девушках все смотрится прекрасно.

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Автор: Диана Могилевич