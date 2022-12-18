В чем пойти на новогодний корпоратив 2023 / фото depositphotos.com

Новогодний корпоратив - всегда прекрасная возможность затусить с коллегами, а также продемонстрировать себя другую. Женщинам нравится подбирать платье, аксессуары, обувь и макияж, но каждый год тренды меняются.

Ранее УНИАН рассказывал, какие прически на Новый год 2023 будут в тренде, а сегодня поговорим об образе на новогодний корпоратив 2023.

Праздничная суета приближается бешеным темпом, поэтому стоит успеть не только завершить все рабочие и бытовые дела до конца года, но и детально подумать, чем удивлять коллег на вечеринке.

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Компании довольно часто организуют корпоративы в определенном стиле. Тогда немного легче определиться с образом, ведь предусмотрен дресс-код. Впрочем, иногда с выбором образа возникают проблемы. Лучший выход - выбрать вечерний образ с новогодним лоском.

Какое купить платье на новогодний корпоратив - советы

Уже несколько лет подряд сохраняется тренд на платья с пайетками и мелкими камнями. В таком образе вы будете мерцать ярче всех на танцполе.

При этом актуальными остаются силуэты и фасоны платьев на любой тип фигуры.

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Варианты платьев на корпоратив 2023 фото Instagram

Если вы собираетесь купить платье на новогодний корпоратив 2023, обратите внимание на шелковые модели. В этом году они также остается трендовыми. Кроме того, выбор шелкового платья позволяет экспериментировать со смелыми аксессуарами.

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Что надеть на новогодний корпоратив 2023 / фото Instagram

В чем пойти на новогодний корпоратив 2023 - детали

Выбором платья новогодний образ не заканчивается. Вспомните об аксессуарах и обуви. Первым делом, выберите туфли. Если платье сдержанное, без блесток и массивного декора, то можно выбрать обувь с интересными мерцающими брошками. Вот несколько трендовых вариантов.

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Что обуть на новогодний корпоратив / фото Instagram

Для новогоднего корпоратива лучше выбрать миниатюрную сумочку в классическом стиле, или купить что-то нестандартное и блестящее, если вы хотите, чтобы именно этот аксессуар стал изюминкой вашего образа.

Отдельное внимание стоит обратить на выбор других аксессуаров. Ошибочно обременять образ чересчур массивными украшениями, если сияния достаточно на платье и обуви. В таком случае остановитесь на лаконичных аксессуарах в стиле минимал. Впрочем, некоторые платья нуждаются в дополнении. С этим справятся серьги.

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Украшения на корпоратив / фото Instagram

Выбор платьев и аксессуаров на новогодний корпоратив безграничен. Что бы вы не надели, прихватите с собой хорошее настроение, чтобы с улыбкой попрощаться с уходящим годом.

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