В статье УНИАН вы узнаете, какая прическа на Новый год сделает вас неотразимой.

Пришло время предновогодней суеты, когда каждой из нас нужно определиться с образом. Ранее мы уже говорили, как сделать простой новогодний макияж, а сейчас предлагаем вам узнать, какие легкие прически на Новый год можно сделать буквально за несколько минут.

Быстрая прическа на Новый год

Самым элементарным вариантом будет конский хвост. Эта прическа уже давно пользуется популярностью у модниц. К тому же делать ее проще простого. Также вы должны помнить пик косичек из прядей у виска. Сделайте одну такую косичку, остальные локоны распустите. Поверьте, результат вас очень порадует. Эта прическа простая и в то же время невероятно стильная и праздничная.

Прически на Новый год на короткие волосы

Предыдущие варианты красиво смотрятся на длинных волосах. Однако, если у вас короткие волосы, можете просто их накрутить и распустить. Это уже будет смотреться празднично и стильно. Не менее актуальным вариантом будет прическа в стиле звезд 80-х. Вспомните Мэрилин Монро! Какой же красоткой она была. Повторите ее образ и не пожалеете.

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Кроме того, если вам хочется больше яркости и сияния, обратите внимание на аксессуары. Красивые заколки сделают ваш образ более праздничным и новогодним.

Прически на Новый год на длинные волосы

Наверняка вы знаете певицу Ариану Гранде. А что делает ее образ неповторимым и запоминающимся? Конечно, ее стильная и простая прическа. Присмотритесь к такому варианту, если хотите стать звездой новогоднего вечера. Также можете сделать и другую прическу - собрать волосы у висков на затылке и закрепить их заколкой. Простой и в то же время красивый вариант.

Прически с распущенными волосами на Новый год

Первое, что приходит в голову, - голливудский шик или волна. Стилисты утверждают, что такие варианты причесок всегда выглядят женственно и очень празднично. Дополните образ ярким макияжем с акцентом на красные губы и смело можете отправляться покорять этот мир.

Напомним, как придать объем волосам в домашних условиях.

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