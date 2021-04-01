Очень модной сейчас считается голубая асимметрия и золотые акценты.

Тренды маникюра постоянно меняются. Какие-то вещи теряют актуальность, другие становятся очень модными. Дизайнеры в каждом сезоне определяют актуальные узоры, техники и цвета для маникюра. В нашей статье вы можете найти вдохновение для красивого дизайна ногтей.

Яркий неон

На улице уже бушует настоящая теплая весна, а значит пора радоваться солнцу и буйству зелени. Яркое весеннее настроение поможет создать неоновый маникюр. Трендовыми цветами считаются синий, бирюзовый, салатовый и желтый. А вот розовый неон считается устаревшим. Дополнить такой маникюр помогут узоры с фруктами или цветами.

Асимметричный маникюр

Геометрические узоры с асимметрией давно держатся на вершинах маникюрных трендов. Он требует аккуратности, но прекрасно смотрится в повседневном и деловом стиле. Такой маникюр рекомендуется выполнять в голубом, горчичном, мандариновом, лиловом цветах.

Цветочный принт

Растительный nail-арт на однотонном или прозрачном фоне полюбился многих дизайнерам и мировым брендам. Он прекрасно подходит для любой длины ногтей. Эта техника сочетает в себе весеннюю яркость и скромность, а также утонченность и свежесть. Такой маникюр можно сделать с помощью наклеек.

Прозрачный минимализм

Скромность и сдержанность сейчас пользуются большим спросом. Идеальным вариантом маникюра для деловых дам и юных девушек будет дизайн с бежевыми узорами на прозрачном фоне. Хорошо смотрится такой дизайн на светлых ногтях. Узор может быть любым: растительность, прямые линии или надписи.

Цветочные узоры

Наиболее "весенний" из весенних идей дизайна - это узор с цветами, веточками и разнообразными листочками. Используйте узор со своими любимыми цветами, чтобы радовать себя каждый день. Такой арт может быть нанесен сразу на все ногти или только на несколько. Для создания рисунка можно использовать любые доступные средства - роспись, стэмпинг, слайдеры или акварель.

Золотой акцент

Золотой акцент на минималистичном маникюре - это главный тренд всего 2021 года. И весна не стала исключением. Такой маникюр выглядит одновременно скромно и изысканно. Золотой глиттер красиво переливается на солнце. Не будет ошибкой использовать также серебряные блестки.

Стеклянный маникюр

Стеклянный или опаловый маникюр - очень яркий и необычный тренд весны. Для него используются готовые «зеркальные» стики для ногтей с голографическим эффектом. Этот непростой маникюр по силам только опытному мастеру, но если всё получится - результат очень порадует. В этом дизайне можно использовать как глянцевый, так и матовый лак. Однако избегайте красных и бордовых цветов.

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Автор: Екатерина Пулатова