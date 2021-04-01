Модный маникюр / фото pinterest.com

Тренды маникюра постоянно меняются. Какие-то вещи теряют актуальность, другие становятся очень модными. Дизайнеры в каждом сезоне определяют актуальные узоры, техники и цвета для маникюра. В нашей статье вы можете найти вдохновение для красивого дизайна ногтей. 

Яркий неон

Неоновый маникюр 2021 / фото pinterest.com

На улице уже бушует настоящая теплая весна, а значит пора радоваться солнцу и буйству зелени. Яркое весеннее настроение поможет создать неоновый маникюр. Трендовыми цветами считаются синий, бирюзовый, салатовый и желтый. А вот розовый неон считается устаревшим. Дополнить такой маникюр помогут узоры с фруктами или цветами.

Асимметричный маникюр

Асимметричный маникюр 2021 / фото pinterest.com

Геометрические узоры с асимметрией давно держатся на вершинах маникюрных трендов. Он требует аккуратности, но прекрасно смотрится в повседневном и деловом стиле. Такой маникюр рекомендуется выполнять в голубом, горчичном, мандариновом, лиловом цветах.

Цветочный принт

Маникюр с принтом 2021 / фото pinterest.com

Растительный nail-арт на однотонном или прозрачном фоне полюбился многих дизайнерам и мировым брендам. Он прекрасно подходит для любой длины ногтей. Эта техника сочетает в себе весеннюю яркость и скромность, а также утонченность и свежесть. Такой маникюр можно сделать с помощью наклеек.

Прозрачный минимализм

Прозрачный маникюр 2021 / фото pinterest.com

Скромность и сдержанность сейчас пользуются большим спросом. Идеальным вариантом маникюра для деловых дам и юных девушек будет дизайн с бежевыми узорами на прозрачном фоне. Хорошо смотрится такой дизайн на светлых ногтях. Узор может быть любым: растительность, прямые линии или надписи.

Цветочные узоры

Весенний маникюр 2021 идеи / фото pinterest.com
Цветочный маникюр 2021 / фото pinterest.com

Наиболее "весенний" из весенних идей дизайна - это узор с цветами, веточками и разнообразными листочками. Используйте узор со своими любимыми цветами, чтобы радовать себя каждый день. Такой арт может быть нанесен сразу на все ногти или только на несколько. Для создания рисунка можно использовать любые доступные средства - роспись, стэмпинг, слайдеры или акварель.

Золотой акцент

Золотой маникюр 2021 / фото pinterest.com

Золотой акцент на минималистичном маникюре - это главный тренд всего 2021 года. И весна не стала исключением. Такой маникюр выглядит одновременно скромно и изысканно. Золотой глиттер красиво переливается на солнце. Не будет ошибкой использовать также серебряные блестки. 

Стеклянный маникюр

Модный маникюр весна 2021 / фото elle.ru
Стеклянный маникюр 2021 / фото pinterest.com

Стеклянный или опаловый маникюр - очень яркий и необычный тренд весны. Для него используются готовые «зеркальные» стики для ногтей с голографическим эффектом. Этот непростой маникюр по силам только опытному мастеру, но если всё получится - результат очень порадует. В этом дизайне можно использовать как глянцевый, так и матовый лак. Однако избегайте красных и бордовых цветов.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова