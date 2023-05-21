Двойное каре - это свежий взгляд на короткую женскую стрижку. Узнайте, подойдёт ли вам такое решение.

Двойное каре - это стиль стрижки волос, который имеет два ярко выраженных слоя. Верхний слой обычно короче. Он создает объем и отвечает за текстурированность, а нижний слой длиннее - он будто бы обрамляет лицо.

Чтобы поддерживать стрижку двойное каре в хорошем и правильном состоянии, рекомендуется регулярно посещать парикмахера для подстригания кончиков волос и профессионального ухода.

Кому подойдет двойное каре

Стрижка двойное каре - очень универсальная. Людям с тонкими волосами она добавляет объем и пышность. Она будет хорошо выглядеть у женщин с любой формой лица и цветом волос.

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Если сомневаетесь в том, будет ли она к лицу, стоит обсудить свои особенности и предпочтения с парикмахером, чтобы выбрать наилучший вариант стрижки.

Стрижка двойное каре 2023: как выглядит

Вот пара примеров того, как эта модная прическа выглядит в реальной жизни.

Напомним, парикмахер ответила, как часто мыть волосы летом.

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