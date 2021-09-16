Модель Вероника Дидусенко дала несколько советов.

26-летняя украинская модель Вероника Дидусенко всегда выглядит свежо и привлекательно. В силу своей занятости она не может много времени проводить в салонах красоты, хотя научилась ухаживать за собой дома. Девушка дала несколько советов читательницам УНИАН, как привести себя в порядок буквально за несколько минут.

"Я считаю, что девушка всегда должна следить за кожей, волосами и зубами. Если ухаживать за этими позициями, то ты всегда будешь хорошо выглядеть даже без макияжа и укладок. И это не зависит от возраста или что есть дети! У меня есть сын Александр и ему на днях исполнилось 7 лет! Мне каждое утро нужно успеть сделать все для сына, семьи и, конечно, для себя. Утром на мои сборы и уход нужно всего несколько минут, конечно только если не какой-то ивент - когда на сборы нужен минимум час", - говорит Вероника.

Уход за кожей

Для поддержания кожи в тонусе Вероника советует делать разные массажи: лимфодренажные, эндосферы, на ночь хорошо увлажнять кожу профессиональными кремами для тела. Для кожи лица – должно быть хорошее очищение – умывание, раз в месяц чистки, а также тонизирование и увлажнение. Очень важно использовать хорошие профессиональные кремы. Также не забывайте следить за зоной вокруг глаз.

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Макияж и укладку нужно подобрать для себя, что тебе подходить и в чем ты хорошо выглядишь и выигрышно смотришься. Это должен быть такой мейк, который ты делаешь каждый день легко и быстро за 2 минуты. То же самое с прической. Все должно быть уместно.

"Например, когда мы праздновали День рождения сына Александра с компанией его друзей, то я выбрала для себя очень свежий и легкий образ. Прическа - хвост и дневной мейк со стрелками, белое легкое платье и босоножки. Мне было комфортно играть с детьми и при этом я выглядела ухоженно и нарядно за праздничным столом", - добавила Дидусенко.

Консилер и гигиеническая помада

В обычной жизни Вероника мало пользуется косметикой и то же самое рекомендует девушкам. Можно использовать геля для бровей, консилер под глаза и гигиеническую помаду. Но если вам не нужно идти на какой-то праздник, то лучше отказаться от декоративной косметики.

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Автор: Диана Могилевич