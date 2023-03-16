Виктория Апанасенко предстала в образе воина света.

Украинка Виктория Апанасенко представляла нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная". Она появилась на сцене в национальном костюме "Воин света", который сразу же покорил зрителей.

Апанасенко отметила, что такое признание со стороны поклонников конкурса была для нее важно, ведь этим костюмом она хотела донести, что сейчас происходит в ее родной Украине, что мы вынуждены бороться с агрессией России.

Отметим, в основу заложен образ Архангела Михаила, который защищает Украину с мечом в руках. Поэтому дизайнер Леся Патока изобразила участницу от Украины в доспехах, с оружием, но одновременно в белом платье, что говорит о том, что она несет свет.

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"Этот костюм мои душа и сердце. Это слезы счастья. Впервые в истории "Мисс Вселенная" Украина выиграла главную награду за национальный костюм", - сказала Апанасенко в Instagram.

Напомним, ранее "Мисс Украина Вселенная" Апанасенко впечатлила детскими фото.

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