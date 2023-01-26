Украинская модель, победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко поделилась с поклонниками детскими фотографиями.
На архивных фото Виктория позирует в нескольких образах. На одном из фото она предстала в розовом платье, на другом - в красном бальном платье, а также есть фото в купальнике.
"Маленькие девочки с мечтами становятся женщинами с видением", - подписала свои детские фото Апанасенко.
Поклонники не удержались и засыпали девушку комплиментами. Они отметили, что еще в ранние годы Апанасенко была невероятной красоткой.
Что пишут пользователи сети
- "Очень красивая"
- "Настоящая"
- "Всегда была красоткой"
- "Уже в юном возрасте как модель"
- "Какая малышка"
- "Эти фото надо показать тем клушам, которые говорили, что ты делала пластические операции"
Кто такая Виктория Апанасенко
Виктория Апанасенко - украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2022".
В 2016 году снялась в документальном фильме "Закон Магнитского. За кулисами", а в 2019 году снялась в комедийном сериале "Короли палат".
В 2023 году Виктория приняла участие в конкурсе "Мисс Вселенная-2022", но одержать победу ей не удалось.