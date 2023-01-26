Поклонники пришли в восторг от архивных снимков модели.

Украинская модель, победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко поделилась с поклонниками детскими фотографиями.

На архивных фото Виктория позирует в нескольких образах. На одном из фото она предстала в розовом платье, на другом - в красном бальном платье, а также есть фото в купальнике.

"Маленькие девочки с мечтами становятся женщинами с видением", - подписала свои детские фото Апанасенко.

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Поклонники не удержались и засыпали девушку комплиментами. Они отметили, что еще в ранние годы Апанасенко была невероятной красоткой.

Что пишут пользователи сети

"Очень красивая"

"Настоящая"

"Всегда была красоткой"

"Уже в юном возрасте как модель"

"Какая малышка"

"Эти фото надо показать тем клушам, которые говорили, что ты делала пластические операции"

Кто такая Виктория Апанасенко

Виктория Апанасенко - украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2022".

В 2016 году снялась в документальном фильме "Закон Магнитского. За кулисами", а в 2019 году снялась в комедийном сериале "Короли палат".

В 2023 году Виктория приняла участие в конкурсе "Мисс Вселенная-2022", но одержать победу ей не удалось.

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