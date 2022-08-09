Благодаря пошаговой инструкции, вы с легкостью повторите макияж любимой турецкой актрисы.

После выхода турецкого сериала "Постучись в мою дверь" у главной героини Эды йылдыз появилось множество поклонниц. Девушки копируют ее до мелочей, в том числе и макияж.

У Эды Йылдыз, как и у многих турецких актрис, всегда чистая кожа. Поэтому ей особо не нужно скрывать какие-то недостатки. Для того чтобы повторить ее макияж, достаточно будет всего несколько средств.

Нанесите на лицо тонирующий крем или пудру. Затем на скулы нужно нанести бронзер, а на центр лица - хайлайтер. Чаще всего актриса Ханде Эрчел использует золотистые тени на подвижное веко, а затем делает кошачий взгляд с помощью черных стрелок. Также она детально прокрашивает каждую ресничку тушью. Завершает она макияж нюдовой помадой или карандашом.

При этом стоит отметить несколько нюансов. Эда Йылдыз из "Постучись в мою дверь" чаще всего делает растушевку стрелок, чтобы глаз казался более открытым. А тушь она использует с эффектом удлинения ресниц и прокрашивает их с наклоном. Таким образом ее взгляд никак не отличить от кошачего.

Кроме того, Эда предпочитает наносить на веки кремовые тени, так как они более стойкие и не осыпаются при каждом взмахе ресниц. А вот брови они красиво укладывает с помощью специальных средств, и лишь слегка прокрашивает их пудровыми тенями.

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