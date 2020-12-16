31 декабря вы можете быть ярче салюта.

Новый год - это праздник волшебства, огней и салюта. Эта самая яркая ночь в году каждого человека.

Читайте такжеНазван самый модный зимний оттенок помады

В этот день можно забыть о естественном внешнем виде и "удариться" в блестки, пайетки, глиттер и неон. Поэтому предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов яркого макияжа на Новый год. Гарантируем, что без внимания вы не останетесь.

Для праздничного макияжа можно использовать неоновые цвета и блестки. Для большей выразительности глаз не забудьте о стрелках. Также можно использовать искусственные реснички, чтобы добавить объема. Но увлекаться не нужно, так как они должны делать взгляд ярче, а не закрывать собой весь макияж глаз.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич