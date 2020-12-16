Новый год - это праздник волшебства, огней и салюта. Эта самая яркая ночь в году каждого человека.
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В этот день можно забыть о естественном внешнем виде и "удариться" в блестки, пайетки, глиттер и неон. Поэтому предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов яркого макияжа на Новый год. Гарантируем, что без внимания вы не останетесь.
Для праздничного макияжа можно использовать неоновые цвета и блестки. Для большей выразительности глаз не забудьте о стрелках. Также можно использовать искусственные реснички, чтобы добавить объема. Но увлекаться не нужно, так как они должны делать взгляд ярче, а не закрывать собой весь макияж глаз.
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