Телеведущая сняла свою подготовку к съемкам.

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала своим поклонникам, как она готовится к съемкам.

В частности, звезда засняла, как меняется ее лицо с нанесением макияжа. Соответствующий ролик, а так же несколько фото процесса Осадчая разместила на своей странице в Instagram.

"Ежедневные перевоплощения. Как за час делают телеведущую", - прокомментировала подготовку к съемкам Осадчая.

При этом в кадре Осадчая сначала предстала без грамма макияжа и прически, а в конце видео телеведущая позировала с ярким бьюти-образом.

Отметим, что Катя Осадчая не из тех, кто боится показываться на публике без косметики. Более того, в своем Instagram звезда довольно часто радует поклонников честными снимками.

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