Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала своим поклонникам, как она готовится к съемкам.
В частности, звезда засняла, как меняется ее лицо с нанесением макияжа. Соответствующий ролик, а так же несколько фото процесса Осадчая разместила на своей странице в Instagram.
"Ежедневные перевоплощения. Как за час делают телеведущую", - прокомментировала подготовку к съемкам Осадчая.
При этом в кадре Осадчая сначала предстала без грамма макияжа и прически, а в конце видео телеведущая позировала с ярким бьюти-образом.
Отметим, что Катя Осадчая не из тех, кто боится показываться на публике без косметики. Более того, в своем Instagram звезда довольно часто радует поклонников честными снимками.