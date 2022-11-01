В статье УНИАН вы узнаете, как вычислить свой объем груди.

В последнее время появилось очень много интернет-магазинов с нижним бельем. Поэтому в целях экономии времени и сил девушки предпочитают делать онлайн заказы, нежели ходить по магазинам и примерять белье. Однако здесь могут возникнуть сложности с подбором размера.

Сегодня вы узнаете, как определить размер груди разными способами.

Как определить размер груди

Чтобы узнать размер груди, достаточно измерить объем под грудью. Обычно 63-67 сантиметров указывают на первый размер груди, 68-72 см - на второй, 73-77 см - на третий, 78-82 - на четвертый, 83-87 - на пятый, 88-92 - на шестой, а 93-97 - на седьмой, и так далее.

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Как узнать какой у тебя размер груди по лифчику

Каждому размеру соответствует обозначение буквой. Для нулевого это AA, для первого A, второго - B, третьего - C, четвертого - D, пятого - DD, шестого - E. Добавьте к округленному значению объема под грудью букву, соответствующую вашей полноте чашки, и получите ваш размер лифа.

Калькулятор размера груди

Как определить размер груди с помощью ладони

С помощью ладоней можно определить лишь размер чашечек, а вот обхав под грудью все же придется измерять. Однако практически все бюстгальтеры позволяют регулировать объем. Поэтому данный метод проверки груди не такой уж и плохой. Но подойдет он только тем, у кого размер груди соответствует размеру ладони.

Так, приложите ладонь к груди. Если она помещается в вашу руку, тогда чашечку стоит выбирать именно такого размера, как ваша ладонь. Если же у вас грудь больше, можете попросить своего мужчину о помощи.

Напомним, как долго можно не мыть голову и что будет, если мыть ее редко.

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