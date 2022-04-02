Если раньше профили артистов были наполнены яркими фотографиями, то сейчас на некоторых больно смотреть.

Многие артисты с первых дней после того, как Россия полномасштабно вторглась в Украину, несут оборону на информационном фронте - показывают миру реальную картину происходящего. Но знаменитости - это такие же люди, как и их фанаты - со своими эмоциями, переживаниями, правом на слабость. Эти эмоции, которые стали особенно сильными в последнее время, непосредственно влияют на внешний вид.

УНИАН покажет, как внешне изменились некоторые наши артисты.

Маша Ефросинина

Телеведущая и блогер практически сразу после начала полномасштабной агрессии РФ по отношению к Украине публично обратилась к россиянам и белорусам. Ефросинина призывала жен и матерей не отправлять своих сыновей и супругов на войну в Украине, так как их здесь убьют, и это никакая не "освободительная спецоперация".

В своих видеообращениях Маша была на пределе своих эмоций - плакала и ругалась матом, что было несвойственно для нее ранее. Именно такое эмоциональное состояние привело к тому, что в кадре Ефросинина появляется с уставшими и заплаканными глазами.

Андрей Хлывнюк

Лидер группы "Бумбокс" встал на защиту своего города и своей страны - пошел в ряды территориальной обороны. Недавно стало известно, что во время обстрела Хлывнюк получил осколочное ранение лица и пребывает в больнице.

Сам музыкант обратился к подписчикам и заявил, что ранение не сильно серьезное, поэтому в ближайшем времени Андрей планирует вернуться к защите своей страны от российских оккупантов.

Глядя на последние фото Хлывнюка в Instagram, невозможно сдержать эмоции - после ранения у него опухло лицо и видны синяки под глазами.

Надя Дорофеева

Надя присоединилась ко многим украинским медийным деятелям и в конце февраля записала видеообращение к российским коллегам с просьбой оказать информационную поддержку и помочь остановить войну. На видео Надя сидела, очевидно, где-то в укрытии с растрепанными волосами и плакала. Такой уставший и измотанный внешний вид вовсе не удивляет.

Святослав Вакарчук

Фронтмен группы "Океан Эльзы" присоеденился к рядам территориальной обороны. Он ездит по горячим точкам, оказывая поддержку украинским военным и мирным жителям. Так, недавно он спускался в метро Харькова, которое как укрытие используют местные жители. Музыкант поддержал их своими словами и песнями. Также на днях Вакарчук был на Житомирщине, где спел для военного госпиталя.

Учитывая то, что артист невероятно старается для своей старны, он совсем забывает о себе - по его внешнему виду явно заметно, что он не высыпается и не успевает даже побриться.

Настя Каменских

Раньше NK выгладывала в Instagram яркие фотографии с заграничного отпуска, которым многие завидовали. Теперь бледная и заплаканная жена Потапа показывает поклонникам всего мира, что в Украине идет война, которую начала Россия.

Анна Кошмал

Звезду сериала "Сваты" на последних снимках также не узнать - она выглядит бледной, уставшей, заплаканной. Фотографию (справа) Анна выложила спустя месяц ожесточенных боев в Украине.

Напомним, известная российская телеведущая Татьяна Лазарева призналась, что ответственность за происходящие в Украине несет все российское общество.

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