Нардеп надела кожаную юбку и кофточку из гипюра.

Народный депутат Ирина Аллахвердиева пришла на заседание Верховной Рады в достаточно пикантном наряде.

Читайте такжеЮлия Тимошенко пришла в Раду в пиджаке от Cavalli

Она надела кожаную юбку длины миди и кофточку из гипюра, под которую она надела черный бюстгальтер. Кроме того, кофта сделана с глубоким декольте. А вот дополнила Ирина такой образ ярким макияжем с красной помадой.

Кто такая Ирина Аллахвердиева:

Ирина Валерьевна Аллахвердиева родилась 26 августа 1978 года в Николаеве

Она является народным депутатом Украины IX созыва

В июне 2020 года Аллахвердиева оказалась вовлечённой в сексистский скандал: в прессу "просочилась" информация, что во время брифинга в Николаеве её внешность обсуждали депутаты партии "Слуга народа", Александр Корниенко и Давид Арахамия

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич