Депутат показала пикантный наряд / apostrophe.ua
Народный депутат Ирина Аллахвердиева пришла на заседание Верховной Рады в достаточно пикантном наряде.
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Она надела кожаную юбку длины миди и кофточку из гипюра, под которую она надела черный бюстгальтер. Кроме того, кофта сделана с глубоким декольте. А вот дополнила Ирина такой образ ярким макияжем с красной помадой.
Кто такая Ирина Аллахвердиева:
- Ирина Валерьевна Аллахвердиева родилась 26 августа 1978 года в Николаеве
- Она является народным депутатом Украины IX созыва
- В июне 2020 года Аллахвердиева оказалась вовлечённой в сексистский скандал: в прессу "просочилась" информация, что во время брифинга в Николаеве её внешность обсуждали депутаты партии "Слуга народа", Александр Корниенко и Давид Арахамия
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