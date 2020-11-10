Супруга президента Украины стильно одевается.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского, Елена Зеленская, показала модный образ.

Читайте такжеЖена Зеленского показала украинкам, как стильно одеваться

Женщина подобрала стильный костюм темно-бежевого цвета с удлиненным пиджаком и свободными штанами. Стоит отметить, что такой цвет сейчас в тренде.

При этом образы с таким цветом желательно разбавлять более яркой деталью. Собственно это Зеленская и сделала. Под жакет она надела гольф лилового цвета. Он стал ярким акцентом в ее образе. На ноги Елена надела черные лаковые лодочки, которые идеально дополнили ее образ.

Такой "лук" подходит как для деловой встречи, так и для офисной работы. Поэтому рекомендуем вам взять его на вооружение. Незамеченной вы точно не останетесь!

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич