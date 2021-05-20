20 мая на заседание Верховной Рады депутаты пришли в вышиванках.

Сегодня, 20 мая, в Украине отмечается День вышиванки. Так как этот праздник выпал на день, когда в Верховной Раде должно было состояться заседание, депутаты решили прийти в национальных нарядах.

Оксана Дмитриева

Оксана Дмитриева продемонстрировала в Раде невероятно стильную белую блузку с рукавами-фонариками. Главной особенностью этой блузки является вышивка в теплых оттенках, которая идеально подчеркивает красоту депутата.

Ольга Туний

Депутат подобрала длинное платье темно-малинового цвета с белыми рукавами и вышивкой вдоль них и на подоле. Дополнила она такой образ лодочками на высоком каблуке. Интересно, что Туний регулярно приходит в Раду в стильных образах.

Анастасия Ляшенко

Ляшенко надела светло-голубую рубашку с вышивкой с украинскими мотивами. Отметим, что прохладные оттенки к лицу депутату, они идеально сочетаются с ее яркой внешностью и темными волосами.

Елена Шуляк и Алена Шкрум

Народные избранницы, кажется, решили выделиться среди других, и пришли в Верховную Раду в одинаковых зеленых платьях в пол. Единственным отличием является пояс. К слову, в этом сезоне самым модным цветом будет именно зеленый.

Леся Забуранная

Забуранная надела стильную вышиванку в классическом красном цвете. Ее "изюминкой" стал вышитый на груди и на рукавах орнамент и белая "кисточка" у горлышка.

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Автор: Диана Могилевич