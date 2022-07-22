Удобная и вместительная экосумка с уникальным дизайном стала настоящим хитом.

Наверняка вы слышали о такой вещи, как шопер. Это сумка, которая относительно недавно приобрела популярность. Благодаря чему она стала одним из самых главных трендов современности? Читайте в материале УНИАН.

Что такое шопер

Шопер – это сумка для покупок с одним отделением и ручками средней длины. Вошла в моду она относительно недавно - в 2021 году. Хотя раньше ее тоже использовали, но называли эко-сумкой.

Благодаря чему шопер так популярен? Во-первых, это универсально и практично. Вместо пакета с пакетами можно иметь один удобный шопер, в который войдут покупки с магазина. Он относительно недорогой по стоимости, многоразовый и удобный.

Во-вторых, это стиль. Сегодня шоперы можно найти с самыми разными принтами. Даже можно заказать свой авторский рисунок, и его без проблем напечатают на тканевой основе.

Виды шоперов

Их отличают по материалу, размерам, форме и дизайну.

Если говорить о том, из чего сделан шопер, то в основном это хлопок, лен, плащевка, полиэстер. Также существуют шоперы из кожи, эко-кожи, замши и т.п. Поскольку он предназначен для покупок, эта ткань должна быть плотная и, насколько это возможно, влагоотталкивающая.

Если говорить о форме, то это стандартный прямоугольник. Размеры могут быть разные. Все зависит от потребностей.

Дизайн шопера

УНИАН собрал несколько вариантов, которые предлагают различные Instagram-магазины сегодня.

Кстати, некоторые объединили шопер и картину по номерам. Если вы любите делать что-то своими руками, то можно заказать шопер с трафаретом и красками, и собственноручно создать рисунок.

Такая вещь не только незаменима в быту, но еще и станет идеальной сумкой для похода на пляж или универсальным подарком подруге.

Патриотичные шоперы

Отдельной графой моды в 2022 году стали шоперы с украинской символикой.

Напомним, названы топ-10 украшений, которые сейчас в тренде.

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