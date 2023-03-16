Рассказываем, в чем лучше не ходить в ближайшие три месяца, чтобы не выглядеть старомодной.

Стилисты рассказали о главных весенних антитрендах весны 2023 года. В материале УНИАН читайте о вещах, от которых срочно нужно избавиться.

Приталенные костюмы

В последнее время в моде оверсайз. Объемная одежда - универсальная и подходит любой моднице, а вот приталенные варианты мало того, что садятся не на любую фигуру, так еще и выглядят как пережитки прошлого.

Также стоит избавиться от костюмов и пиджаков на поясах. В классических костюмах брюки должны быть свободные и доходить до щиколотки - чрезмерно обтягивающие и укороченные варианты в этом сезоне стилисты носить не советуют.

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Одежда со стразами и блестками

Раньше многие дизайнеры делали ставку на стразы и блестки, чтобы сделать свое изделие выделяющимся среди других и привлекательным, однако сейчас такое декорирование уже не в моде.

Все чаще любители выглядеть хорошо и современно выбирают одежду с минималистичными рисунками, принтом-геометрией или вовсе однотонную.

Короткие джинсовые шорты

Как только наступает стабильно теплая погода, модницы часто носят короткие шорты, но они уже давно вышли из моды - теперь они выглядят неуместно и вульгарно в любом их использовании. Весной 2023 в моде шорты-кюлоты.

Напомним, в сети показали модные сумки весна-лето 2023.

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