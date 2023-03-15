Маникюр в лавандовом цвете может быть как праздничным, так и повседневным.

Весной всем женщинам хочется чего-то яркого и стильного, особенно это касается маникюра. В этом сезоне вы можете попробовать цвет, который не только стал одним из главных трендов, но еще и молодит руки.

Модные эксперты считают, что весной 2023 обязательно стоит хотя бы раз сделать лавандовый маникюр. Этот цвет может быть как насыщенным и ярким, так и сдержанным. Лавандовый маникюр подойдет для длинных и коротких ногтей.

Фанатки френча могут попробовать заменить белый цвет на лавандовый. Самое главное - правильно подобрать цвет нюдового покрытия, он должен сочетаться с ярким акцентом. Если оттенок лаванды холодный, то и основное покрытие должно быть не сильно насыщенным.

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Помимо этого, лавандовый маникюр прекрасно смотрится с эффектом перепелиного яйца. Также вы можете добавить цветочный дизайн. Самое главное - не переборщите с наклейками или рисунками, достаточно будет одного акцента на пальце.

Также вы можете использовать лавандовый цвет не как основной, а лишь для рисунка. К примеру, можно попробовать дизайн со стемпингом - на молочную базу нанесите рисунок лавандового цвета.

Маникюр с покрытием лавандового цвета очень освежает образ. С ним ваши ручки будут выглядеть очень стильными и молодыми. Вы можете выбирать дизайны и пробовать трендовый цвет на ногтях разной формы.

Однако стоит учитывать, что покрытие с такими оттенками требует максимальной осторожности. Маникюр должен быть идеально "чистым", лак не должен "выползать" на кутикулу. Помимо этого, не стоит забывать о правильном опиле. Малейшая погрешность, которую можно спрятать под нюдом, будет видна на ногтях с ярким покрытием.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о еще одном трендовом цвете этой весны. С таким покрытием вы точно будете самой модной.

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