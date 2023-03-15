Рассказываем, чем каждая модница обязательно должна дополнить свой образ.

Несмотря на цикличность моды, постоянные перемены и нововведения, любовь к красивым аксессуарам никогда не меняется. Сумка - базовая вещь, которая есть практически у каждой. Иногда ее заменяют рюкзаком, но сейчас не об этом.

Стилисты говорят, что весной-летом 2023 года в моде будут сумки-конверты, сумки-багеты и еще несколько базовых вариантов.

С оттенками нужно экспериментировать крайне осторожно, поскольку яркие цвета уже не такие безусловные в использовании. Стоит напомнить, что при выборе сумки важно обращать внимание и на цвет фурнитуры - он должен совпадать с другой фурнитурой и аксессуарами в образе.

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Сумка-конверт базового цвета

Такая вещь должна быть в гардеробе каждой модницы независимо от сезона. Миниатюрная сумка базовых оттенков (черный, молочный, кремовый, коричневый, хаки) идеально впишется в любой образ и станет незаменимым атрибутом.

Несмотря на то, что она небольшая, на практике такая сумка-конверт очень вместительная и удобная. Лучше всего покупать сумку на широком ремне, а от цепей в 2023 стоит отказаться.

Сумка-багет

Отличное решение на каждый день. Стилисты говорят, что здесь нет предела в выборе цвета - он может быть как базовым, так и ярким. Например, розовая или желтая сумка-багет будет привлекать внимание и может стать настоящей изюминкой образа.

Сумка-седло

Такой тип сумок не выходит из моды уже почти три года. Это очень вместительный и интересный вариант для повседневного использования, однако она подходит в основном к стилю кэжуал - с утонченным вечерним платьем она вряд ли будет сочетаться.

Дизайнерские сумки любой формы с вышивкой ручной работы

Вышивка и в целом фолк-стиль ворвались в моду в 2022 году, и в 2023 не теряют своих позиций. Такая сумка при правильном соединении с образом будет выглядеть просто шикарно, а ценность ей придает именно ручная работа.

Напомним, названы платья, которые сделают вас теткой.

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