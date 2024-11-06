Антитренды в одежде зимой 2025: эти вещи уже никто не носит

Чтобы выглядеть стильно и актуально, стоит держаться подальше от некоторых устаревших вещей и решений.

Этой зимой будет множество изменений, и, как и в любой сезон, появятся явные антитренды – те элементы одежды и стили, которые уже не выглядят современно.

1.Сверхобъёмные пуховики и куртки

Ранее модные "оверсайз" пуховики, напоминающие коконы или облака, постепенно уходят на второй план. Этой зимой внимание уделяется более структурированным и аккуратным моделям, которые не скрывают фигуру, а выгодно её подчёркивают. Актуальными станут утеплённые пальто с поясом или пуховики средней длины с чёткими линиями.

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2. Агрессивные принты

Леопардовый и зебровый принты, которые возвращались в последние годы, снова выходят из моды. Сегодняшние тренды делают ставку на более сдержанные и универсальные цвета. Вместо ярких анималистичных рисунков предпочтение стоит отдать однотонным тканям или классическим узорам – таким, как клетка или "гусиная лапка", которые смотрятся элегантно и не перегружают образ.

3.Чрезмерный декор

Ультраяркие стразы, крупные пайетки и блёстки, которые были популярны в последние сезоны, сейчас воспринимаются как перебор. В 2024 году в моде сдержанность и лаконичность. Если хочется добавить блеска, лучше выбрать минималистичные украшения, которые придадут образу элегантный акцент, не отвлекая внимание от общего стиля.

4.Леггинсы в качестве основной одежды

Хотя леггинсы уже долгое время удерживают свои позиции, зимой 2024 года они утратили актуальность как часть повседневного образа. Вместо них стилисты предлагают выбирать более универсальные и элегантные альтернативы, такие как брюки прямого кроя или кожаные штаны. Леггинсы же лучше оставить для спортивных тренировок и домашнего комфорта.

5.Шапки-бини с помпонами

Милые шапки с помпонами постепенно покидают модные подиумы. В тренде – лаконичные модели шапок из плотной шерсти или кашемира, которые придают образу строгость и современный шарм. Вместо "игрушечных" деталей акцент стоит сделать на интересной фактуре ткани или оригинальном плетении.

6. Слишком длинные свитера и кардиганы

Ранее популярные свитера и кардиганы оверсайз, закрывающие бедра и почти доходящие до колен, в этом сезоне выглядят устаревшими. Сейчас предпочтение отдают более коротким моделям, которые заканчиваются на уровне талии или чуть ниже. Такой крой подчеркивает фигуру и легко комбинируется с джинсами или юбками высокой посадки.

7. Спортивные костюмы в повседневной моде

Хотя пандемия продвинула спортивные костюмы в разряд повседневной одежды, этой зимой их популярность снизилась. Люди возвращаются к более формальному стилю, выбирая уютные, но при этом более элегантные образы – например, кашемировые свитера, брючные костюмы и шерстяные юбки. Спортивные костюмы теперь лучше оставить для дома или занятий спортом.

8.Скинни

Скинни-джинсы, которые когда-то были практически обязательной частью гардероба, ныне ушли на задний план. В 2024 году на пик моды поднялись джинсы свободного кроя – от "мамс" до расклешенных. Эти модели не только визуально интереснее, но и удобнее, что особенно ценно зимой.

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