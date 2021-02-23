Мода циклична, и это важно помнить.

То, что еще вчера казалось модным, сегодня считается антитрендом. Ведь мода циклична, и об этом не стоит забывать.

Читайте такжеНардеп засветила в Раде ультрамодный костюм (фото)

Колготки

Колготки с неуместным принтом могут сыграть с вами злую шутку. Лучше всего подбирать колготки в горошек или с логотипом. Другие варианты могут испортить ваш образ.

Подделки

Это отдельный вид антитрендов. Подделки видно за версту. Если у вас нет денег на дорогую брендовую вещь, можете подобрать актуальную модель из более доступного ассортимента. Но не покупайте вещи-подделки с огромными логотипами.

Уход за вещами

Да, вещи также требуют ухода. Стирайте их так, как указано на той самой колючей бирке. Иначе вы рискуете испортить одежду.

Старомодный стиль

Вещи старого кроя намного заметнее, чем вы можете себе представить. Поэтому не бойтесь прощаться с теми вещами, которые уже изжили себя.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич