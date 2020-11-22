Есть несколько правил, как носить вещи.

Известный дизайнер Андре Тан рассказал, как можно испортить вещи даже размера XS.

Забыть о своей талии

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Если ваша талия шире, чем вам хотелось бы, то стоит выбирать вещи с акцентом на изгибы. Не забывайте о поясах и ремнях.

Закрыть зону шеи

Если у вас длинная шея, то вы можете носить вещи с глухим высоким воротом. В иных случаях отдавайте предпочтение воротам, которые не прилегают вплотную.

Не смотреть на качество ткани

Некачественная ткань сыграет с вами злую шутку и подчеркнет все то, что хочется спрятать. Поэтому выбираем плотную ткань.

Выбрать нижнее белье не по размеру

Маленькое по размеру белье может добавить складок на теле. То же самое касается и лямок.

Спрятаться за оверсайз

Одежда свободного кроя сейчас особенно актуальна, но помните, что такая вещь должна обязательно быть в паре с приталенной.

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Автор: УНИАН