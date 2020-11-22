Известный дизайнер Андре Тан рассказал, как можно испортить вещи даже размера XS.
Забыть о своей талии
Читайте такжеБренд Louis Vuitton выпустил домашние тапочки за $2 тысячи
Если ваша талия шире, чем вам хотелось бы, то стоит выбирать вещи с акцентом на изгибы. Не забывайте о поясах и ремнях.
Закрыть зону шеи
Если у вас длинная шея, то вы можете носить вещи с глухим высоким воротом. В иных случаях отдавайте предпочтение воротам, которые не прилегают вплотную.
Не смотреть на качество ткани
Некачественная ткань сыграет с вами злую шутку и подчеркнет все то, что хочется спрятать. Поэтому выбираем плотную ткань.
Выбрать нижнее белье не по размеру
Маленькое по размеру белье может добавить складок на теле. То же самое касается и лямок.
Спрятаться за оверсайз
Одежда свободного кроя сейчас особенно актуальна, но помните, что такая вещь должна обязательно быть в паре с приталенной.
Другие новости УНИАН:
- Стало известно, какие модные боди подчеркнут вашу фигуру
- Стало известно, какая нация самая стильная в Европе
- "Покинули чат": названы главные антитренды этой зимы
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram