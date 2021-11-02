Аня Тейлор-Джой неоднократно появлялась на мероприятиях в образах от Dior.

Легендарный модный дом Dior представил официальный релиз, в котором назвал актрису Аню Тейлор-Джой новым международным амбассадором.

25-летняя звезда сериалов "Острые козырьки" и "Ход королевы" будет представлять кутюрные коллекции, которые создает креативный директор дома Dior Мария Грация Кьюри.

Также актриса будет представлять коллекции макияжа, которые выходят под руководством креативного директора по макияжу Питера Филипса.

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Аня Тейлор-Джой неоднократно появлялась на премиях и мероприятиях в образах от Dior. Актриса также является амбассадором американского ювелирного бренда Tiffany & Co, сообщает wwd.com.

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Автор: Ирина Погорелая