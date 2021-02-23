Все в тон уже не в тренде.

Цвет сумки должен соответствовать цвету туфель. Кольца, цепочки и браслеты должны быть из одного набора. Золото и серебро совмещать нельзя. Вы когда-то слышали эти правила? Уверены, что да. Теперь забудьте.

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Черная сумка

Да, это универсальная вещь. Но важно учитывать уместность, ведь сочетание такой сумки с вечерним платьем будет выглядеть странно. То есть офисные элементы гардероба совмещать с вечерними не стоит.

Металл

Если раньше совмещать серебро и золото не рекомендовалось, то сейчас это выглядит очень стильно. Особенно, если массивные цепи, которые сейчас в тренде, совмещают в себе два разных металла.

Ремень

В некоторых случаях с помощью ремня можно сделать силуэт более стройным. Но, "что занадто, то не здраво". Не стоит в каждый свой образ добавлять ремни, да еще и с массивной пряжкой.

Рюши

Ушки, рюшики и прочая детская атрибутика выглядит инфантильно. Поэтому лучше от этого отказаться.

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Автор: Диана Могилевич