5 фасонов платья станут хитом этого лета: в них вы будете королевой

Лето — это свобода, тепло и желание блистать. А что может лучше подчеркнуть настроение сезона, чем идеально подобранное платье? Рассказываем о главных трендах, которые обещают стать абсолютными хитами этого лета.
Платья с открытой спиной
Минимализм и сексуальность соединились в одном силуэте. Открытая спина — это и загадка, и акцент одновременно. Такие платья будут особенно популярны в длине миди и макси, из струящихся тканей, которые красиво обыгрывают фигуру.
Пастельные и "вкусные" оттенки
Молочный персик, лавандовый, мятный, клубничное молоко — такие оттенки не только освежают, но и делают образ романтичным. Платья в этих цветах будут на пике популярности — особенно в воздушных тканях: батист, шифон, органза.
Объёмные рукава
Легкий намёк на винтаж и сказочность. Пышные рукава снова в моде — они придают образу драмы и в то же время лёгкости. Особенно актуальны будут платья с квадратным вырезом и рукавами-фонариками.
Драпировки и асимметрия
Платья с необычным кроем, запахами, переплетениями и спадающими элементами — must-have для тех, кто хочет выделяться. Асимметрия делает силуэт динамичным и добавляет индивидуальности даже самому простому фасону.
Платья-бандо и на тонких бретелях
Эффект "второй кожи" возвращается. Минималистичные платья без бретелей или на тонких шлейках вновь в центре внимания. Их носят с босоножками-гладиаторами, объёмными сумками и минимальным макияжем.