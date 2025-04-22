5 фасонов платья станут хитом этого лета: в них вы будете королевой

Этим летом платья не просто одежда — это способ чувствовать себя свободно, женственно и уверенно.

Лето — это свобода, тепло и желание блистать. А что может лучше подчеркнуть настроение сезона, чем идеально подобранное платье? Рассказываем о главных трендах, которые обещают стать абсолютными хитами этого лета.

Платья с открытой спиной

Минимализм и сексуальность соединились в одном силуэте. Открытая спина — это и загадка, и акцент одновременно. Такие платья будут особенно популярны в длине миди и макси, из струящихся тканей, которые красиво обыгрывают фигуру.

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Пастельные и "вкусные" оттенки

Молочный персик, лавандовый, мятный, клубничное молоко — такие оттенки не только освежают, но и делают образ романтичным. Платья в этих цветах будут на пике популярности — особенно в воздушных тканях: батист, шифон, органза.

Объёмные рукава

Легкий намёк на винтаж и сказочность. Пышные рукава снова в моде — они придают образу драмы и в то же время лёгкости. Особенно актуальны будут платья с квадратным вырезом и рукавами-фонариками.

Драпировки и асимметрия

Платья с необычным кроем, запахами, переплетениями и спадающими элементами — must-have для тех, кто хочет выделяться. Асимметрия делает силуэт динамичным и добавляет индивидуальности даже самому простому фасону.

Платья-бандо и на тонких бретелях

Эффект "второй кожи" возвращается. Минималистичные платья без бретелей или на тонких шлейках вновь в центре внимания. Их носят с босоножками-гладиаторами, объёмными сумками и минимальным макияжем.

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