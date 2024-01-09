Он пытался скрыться, но ему не удалось.

В Ивано-Франковске полиция задержала 38-летнего звезду "Х-фактора" Андрея Мацевко. Пресс-служба полиции сообщает, что артист два года находился в розыске.

Вчера, 8 января, патрульные обратили внимание на мужчину, который подозрительно вел себя и пытался избежать встречи с правоохранителями. Увидев стражей порядка, последний пытался скрыться и был задержан патрульными.

"При установлении личности было установлено, что 38-летний мужчина находится в активном розыске Шевченковским управлением полиции ГУНП в городе Киев как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования", - говорится в заявлении пресс-службы.

Мацевко пригласили в Ивано-Франковское районное управление полиции для выяснения обстоятельств дела и составления соответствующих административных материалов.

Скандалы с Андреем Мацевко

В 2015 году Андрея Мацевко обвинили в педофилии. Сообщалось, что он якобы предложил интимную встречу 14-летнему мальчику. Сам Мацевко говорил о том, что не пытался склонить ребенка к сексу, а лишь хотел пообщаться.

В 2021 году он в очередной раз оскандалился, проехавшись в общественном транспорте с поддельным пенсионным удостоверением.

Также была информация, что Мацевко брал деньги с прохожих за фото с ним.

Стоит отметить, что Андрей Мацевко называет себя народным артистом Украины, хоть им и не является. Он несколько раз пытался покорить талант-шоу, но ему не удавалось. Зрителям он запомнился после участия в "Х-факторе" с песней "Смерека".

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