Триша Нобл умерла из-за мезотелиомы - редкой формы рака тканей.

Триша Нобл, снявшаяся в двух фильмах «Звездных войн», умерла после битвы с мезотелиомой. Актрисе было 76 лет.

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Об этом сообщает NY Post.

Как сообщается, Нобл умерла 23 января, за несколько дней до своего 77-летия, от осложнений болезни. Однако огласку эта информация получила лишь сейчас.

Во франшизе «Звездных войн» Нобл сыграла роль Джобал Наберри, мать Падме Амидалы, которую сыграла Натали Портман.

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Перевод: Екатерина Лиманская