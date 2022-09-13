Анна Кошмал отметила, что язык - это мощное оружие.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла в знаменитом ситкоме "Сваты", рассказала о своем отношении к языковому вопросу. Так, она отметила, что не понимает, как можно иметь такое сильное оружие и не пользоваться им. Свое мнение героиня многих сериалов опубликовала в Instagram-блоге.

"Не понимаю, как можно иметь такое мощное оружие против врага как язык и не пользоваться им. Одни оправдания, нет никаких конструктивных аргументов, чтобы продолжать говорить вражеской, когда сейчас, особенно сейчас, так важно свое! Все учатся, понемногу переходят, кому-то очень сложно, но здесь главное желание и практика", - констатировала Кошмал.

Видео дня

Она после полномасштабно вторжения РФ в Украину также полностью перешла на государственный язык. Анна добавила, что сложности в этом не было, однако потребовалось время, чтобы окончательно перестроиться.

"Несложно, но это часть моей профессии, с языком у меня и так все было ок. Но чтобы полностью перестроиться понадобилось время. Откровенно говоря, я до сих пор иногда делаю ошибки, но все меньше и меньше", - резюмировала главная героиня сериалов "Сваты", "Село на миллион", "Хозяйка" и других.

Напомним, главная героиня "Сватов" показала редкое фото с родным братом.

Вас также могут заинтересовать новости: