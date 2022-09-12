Анна Кошмал нечасто демонстрирует в своем блоге родственников.

Главная героиня известного ситкома "Сваты" Анна Кошмал показала в своем Instagram-блоге брата. Известно, что он старше знаменитости. Зовут мужчину Сергей. Судя по тому, сколько информации о нем есть в открытом доступе, Сергей - человек крайне непубличный.

Ранее сама Анна делилась, что он работает программистом. Сейчас артистка решила показать с ним совместное фото. Очевидно, снимок сделан где-то в заведении. Кошмал одета в белое худи и жилетку. Легкий натуральный макияж дополняют очки. Волосы у знаменитости распущены. Ее брат Сергей одет в свитер и курточку.

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Анна Кошмал поинтересовалась мнением фанатов о том, похожи ли они с братом. Мнения разделились, но большинство фолловеров ответили, что не похожи.

Напомним, героиня "Сватов" Анна Кошмал показала фото с последних месяцев беременности.

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