Леонид Куравлев перестал выходить на связь.

Известный актер Леонид Куравлев перестал выходить на связь. Этим он серьезно взволновал своих родных и близких.

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Об этом сообщает kp.ru.

Куравлев стал отшельником после смерти жены в 2012 году. Соседи говорят, что он редко выходил на улицу и всегда носил траурную одежду черного цвета. А в начале 2020 года он решил и вовсе переехать из города в загородный дом.

Сейчас актер выключил телефон и перестал выходить на связь. Где он находится - неизвестно. Друг Куравлева Александр Шпагин сказал, что актер до сих пор скучает по умершей жене. Он даже сделал гравировку своего имени на памятнике жены.

"Человек все больше болеет болезнью смерти. Он себя готовит на тот свет", - сказал Шпагин.

Кто такой Леонид Куравлев:

В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапёра Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет…"

Куравлёв - ярко выраженный характерный актёр

В конце 1990-х годов вёл на телеканале "РТР" программу "Мир книг с Леонидом Куравлёвым", в которой рассказывалось о книжных новинках

В 2014 году Куравлёв подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму

Был внесен в базу "Миротворец"

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Автор: УНИАН