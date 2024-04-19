Она говорит, что если бы не одна важная причина, то она бы уже была в ВСУ.

Звезда кинолент "Перевозчица", "Я и Феликс", "Как там Катя?" Анастасия Карпенко призналась, что имела желание пойти на фронт.

Актриса, у которой сейчас муж и брат в ВСУ, рассказала, что задумывалась стать на защиту родного государства.

"Не знаю, если бы не было дочери Маши, то, честно говоря, я из тех людей, которые могли бы пойти в армию", - рассказала Карпенко в интервью журналистке Алине Доротюк.

Но добавила, что дочь для нее на первом месте. Поэтому она, как мать, не может ее оставить во время войны.

"Из-за того, что Мария у меня есть, то у меня все абсолютно изменилось. Все мои взгляды на жизнь изменились. Поэтому, конечно, с Марией пойти воевать невозможно, потому что она - это номер один для меня. Я стала очень ценить жизнь и родных, какие-то простые вещи. Но я сейчас не готова простить непатриотизм, я очень радикальна в этом. Патриотизм для меня - это любовь к нашему государству, это желание меняться и менять его", - подчеркнула Анастасия.

Напомним, ранее певица Оля Цибульская заявила о своем желании воевать. Тогда ее остановила психолог, которая отметила, что она ответственна за сына Нестора и должна оставаться с ним рядом.

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