Ситуацию осложняет атеросклероз сосудов и шунтирование сердца.

Госпитализированный из-за коронавируса российский актер Валерий Гаркалин по-прежнему в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что организм артиста не может справиться с вызванными вирусом осложнениями из-за хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ситуацию осложняет атеросклероз сосудов и шунтирование сердца, перенесенное еще до заражения.

Напомним, Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в Москве 2 октября. Состояние артиста резко ухудшалось, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Валерий Гаркалин: что известно об актере

Читайте такжеНастя Каменских пожаловалась на последствия перенесенного коронавируса: "я была в шоке"Гаркалин известен по ролям в театре и кино.

В частности, актер снялся в фильмах "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", а также в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Гуманоиды в Королеве".

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Автор: Катерина Шварц