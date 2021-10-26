Госпитализированный из-за коронавируса российский актер Валерий Гаркалин по-прежнему в крайне тяжелом состоянии.
Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что организм артиста не может справиться с вызванными вирусом осложнениями из-за хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ситуацию осложняет атеросклероз сосудов и шунтирование сердца, перенесенное еще до заражения.
Напомним, Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в Москве 2 октября. Состояние артиста резко ухудшалось, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Валерий Гаркалин: что известно об актере
Читайте такжеНастя Каменских пожаловалась на последствия перенесенного коронавируса: "я была в шоке"Гаркалин известен по ролям в театре и кино.
В частности, актер снялся в фильмах "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", а также в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Гуманоиды в Королеве".
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