Кирилл Емельянов заявил, что будет за Россию до конца.

Российский актер Кирилл Емельянов, который обрел популярность после съемок в сериале "Кадетство", опубликовал в своих социальных сетях новую фотографию.

Но пользователи сети обратили внимание не на внешний вид Емельянова, а на то, что он написал.

"За Россию! За свободу! До конца! Мне не стыдно", - подписал снимок Емельянов.

Таким образом он поддержал путинский режим и агрессивное вторжение РФ в Украину. Вероятно, введенных санкций против России ее жителям мало.

Напомним, ранее голливудская актриса Ребел Уилсон со сцены премии BAFTA показала средний палец Путину и высказалась в поддержку Украины.

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