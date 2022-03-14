Актриса поддержала Украину, в которую 24 февраля вторглась РФ.

Голливудская актриса Ребел Уилсон со сцены премии BAFTA показала средний палец президенту РФ Владимиру Путину и высказалась в поддержку Украины.

Такой поступок Уилсон вызвал шквал эмоций у поклонников и зрителей. Зал аплодировал актрисе, а позже в соцсетях ее поблагодарили за такой смелый поступок.

Кроме того, поддержал Украину и глава премии Кришненду Маджумдар. Он выразил слова сожаления о том, что российская армия убивает народ Украины.

"Мы солидарны с нашими коллегами из Украинской киноакадемии и надеемся на скорое восстановление мира. Мы очень благодарны журналистам, которые освещают события в Украине. Наши мысли вместе с народом Украины", – обратился к украинцам Маджумдар.

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