Голливудская актриса Ребел Уилсон со сцены премии BAFTA показала средний палец президенту РФ Владимиру Путину и высказалась в поддержку Украины.
Такой поступок Уилсон вызвал шквал эмоций у поклонников и зрителей. Зал аплодировал актрисе, а позже в соцсетях ее поблагодарили за такой смелый поступок.
Кроме того, поддержал Украину и глава премии Кришненду Маджумдар. Он выразил слова сожаления о том, что российская армия убивает народ Украины.
"Мы солидарны с нашими коллегами из Украинской киноакадемии и надеемся на скорое восстановление мира. Мы очень благодарны журналистам, которые освещают события в Украине. Наши мысли вместе с народом Украины", – обратился к украинцам Маджумдар.