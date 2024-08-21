Кумира миллионов не стало 18 августа 2024 года.

Известный французский актер, сценарист и режиссер Ален Делон ушел из жизни в воскресенье, 18 августа. На момент смерти знаменитости было 88 лет. Стало известно, когда и где похоронят легенду.

Как сообщает французский телеканал BFM TV, в последний путь артиста проведут 24 августа в 17:00. При жизни Делон просил, чтобы его похороны не были публичными, а на прощание пришли родные люди. Следовательно, близкие актера выполнят его желание и на похоронах будут его двое сыновей и дочь, а также 40 приглашенных родных.

Стало известно, что похоронят Алена в коммуне Души, Франция. Там знаменитость прожил большую часть своей жизни. Звезда обожал собак, в течение жизни у него было 35 домашних любимцев, которых тоже похоронили в Душе. Актер завещал, чтобы его похоронили рядом с ними.

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Среди приглашенных на прощание нет экс-жены артиста Хироми Роллин. Дело в том, что у нее был конфликт с потомками звезды, поэтому они не приглашали избранницу отца. В дополнение, после похорон Делона планируется организовать церемонию прощания для представителей киноиндустрии, с которыми работал знаменитость.

Напомним, ранее мы писали о детях Алена Делона. Как выглядят потомки знаменитости и чем занимаются - читайте в материале УНИАН.

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