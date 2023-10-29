Дженсену требуется серьезное лечение.

У известного американского актера Эрика Дженсена обнаружили четвертую стадию рака толстой кишки. Сообщается, что болезнь дала метастазы в печень.

Сейчас звезде "Ходячих мертвецов" и "Карточного домика" нужно пройти курс химиотерапии и сделать несколько операций. Однако у актера нет необходимой суммы на лечение.

В связи с этим его супруга открыла сбор на его лечение на платформе GoFundMe. На данный момент требуется 300 тысяч долларов.

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Несмотря на тяжелую болезнь, Эрик продолжает активно работать. Сейчас он всячески пытается заработать больше денег с помощью написания сценариев, чтобы он мог оплатить себе лечение.

"Рак дал метастазы в печень, но Эрик молод и вынослив (чего только стоят съемки фильма во время химиотерапии и полный рабочий день с обязанностями сценариста и режиссера). Врачи преследуют цель уменьшить количество опухолей, а за две операции уже полностью от них избавиться. Он невероятно мужественен и устойчив. Эрик – боец. Мы верим, что он справится и продолжит творить, помогая обществу еще много лет", – написала супруга знаменитости на GoFundMe.

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