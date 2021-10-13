Поклонники недовольны внешним видом любимой актрисы.

Российская актриса Мирослава Карпович получила популярность благодаря съемкам в сериале "Папины дочки". Сейчас ей 35 лет, она продолжает играть в кино и театре. Также Карпович активный пользователь соцсетей, она часто делится фото и видео.

Мирослава Карпович всегда могла похвастаться стройной фигурой – точеные ножки, осиная талия. Ну просто модель! Однако недавно она запостила на личной странице в Instagram новые снимки.

Поклонники забили тревогу, они уверены, что артистка близка к такому диагнозу как анорексия. Они ей посоветовали обратить на это внимание:

"Плюс килограмм 10, вот это будет красота! Попробуйте, уверенна, вам понравится", "На фото конечно все очень красиво, но уж очень худая", "Ну хоть парочку прибавьте… аппетитнее будете", "Пару килограмм прибавить нужно, слишком худенькая", — отметили пользователи сети.

Мирослава Карпович: творчество и личная жизнь

Актриса родилась в марте 1986 года в украинском городе Бердянск (Запорожская область, — УНИАН). В 2006 году окончила Школу-студию МХАТ. Спустя год она приступила к съемкам популярного ситкома "Папины дочки".

В прошлом году стало известно о ее романе с Павлом Прилучным. В сети писали, что это она закрутила роман с женатым, на то время, Павлом Прилучным. Его экс-возлюбленная Агата Муцениеце не раз отмечала, что в их отношениях появилась третья. Однако ни Павел, ни Мирослава не комментируют свою личную жизнь.

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Автор: Каролина Гайдук